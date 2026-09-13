Top.Mail.Ru
Вентилятор Ocypus Delta F12 WH ARGB LED White (Delta-F12-WH1AM00X-GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор Ocypus Delta F12 WH ARGB LED White (Delta-F12-WH1AM00X-GL)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор Ocypus Delta F12 WH ARGB LED White (Delta-F12-WH1AM00X-GL) - фото 1
Вентилятор Ocypus Delta F12 WH ARGB LED White (Delta-F12-WH1AM00X-GL) - фото 2
Вентилятор Ocypus Delta F12 WH ARGB LED White (Delta-F12-WH1AM00X-GL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 WH ARGB LED White (Delta-F12-WH1AM00X-GL) - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 WH ARGB LED White (Delta-F12-WH1AM00X-GL) - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 WH ARGB LED White (Delta-F12-WH1AM00X-GL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718948
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
168

Описание товара Вентилятор Ocypus Delta F12 WH ARGB LED White (Delta-F12-WH1AM00X-GL)

Вентилятор Ocypus Delta F12 WH ARGB LED — это эффективное и стильное решение для охлаждения вашего компьютера. Он оснащён технологией ARGB-подсветки, которая позволяет создавать яркие и красочные световые эффекты. Этот вентилятор легко устанавливается в корпус компьютера и обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. Благодаря технологии ARGB-подсветки он также станет стильным дополнением к вашей системе.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Delta F12 WH ARGB LED White (Delta-F12-WH1AM00X-GL)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Ocypus Delta F12 WH ARGB LED — это эффективное и стильное решение для охлаждения вашего компьютера. Он оснащён технологией ARGB-подсветки, которая позволяет создавать яркие и красочные световые эффекты. Этот вентилятор легко устанавливается в корпус компьютера и обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. Благодаря технологии ARGB-подсветки он также станет стильным дополнением к вашей системе.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор Ocypus Delta F12 WH ARGB LED White (Delta-F12-WH1AM00X-GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...