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Вентилятор для корпуса Alseye Mirror-W-P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Alseye Mirror-W-P

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Вентилятор для корпуса Alseye Mirror-W-P - фото 1
Вентилятор для корпуса Alseye Mirror-W-P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Alseye Mirror-W-P - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Alseye Mirror-W-P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643616
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
подсветка
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
35.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, кг.
14.2

Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye Mirror-W-P

Кулер Alseye представляет собой эффективное решение для охлаждения компьютерных корпусов. Этот продукт сочетает в себе продуманный дизайн и надежные технические характеристики, обеспечивая стабильную работу вашего компьютера. Основной элемент устройства — вентилятор диаметром 120 мм, который предоставляет оптимальный баланс между производительностью и уровнем шума. Кулер предназначен для корпусного охлаждения, что делает его универсальным выбором для разных типов сборок — от стандартных офисных ПК до мощных игровых систем. Воздушное охлаждение, реализованное в системе, позволяет оперативно отводить избыточное тепло от компонентов компьютера, поддерживая оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Наличие одного вентилятора делает установку предельно быстрой и легкой, а также минимизирует энергопотребление без ущерба для эффективности. Особое внимание заслуживает наличие подсветки, которая добавит визуальной привлекательности вашей системе. Это идеально подойдет для тех, кто хочет придать уникальность и стиль своему компьютеру. Система охлаждения от Alseye — это надежность, эффективность и эстетика в одном устройстве.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Alseye Mirror-W-P




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
подсветка
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
35.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер Alseye представляет собой эффективное решение для охлаждения компьютерных корпусов. Этот продукт сочетает в себе продуманный дизайн и надежные технические характеристики, обеспечивая стабильную работу вашего компьютера. Основной элемент устройства — вентилятор диаметром 120 мм, который предоставляет оптимальный баланс между производительностью и уровнем шума. Кулер предназначен для корпусного охлаждения, что делает его универсальным выбором для разных типов сборок — от стандартных офисных ПК до мощных игровых систем. Воздушное охлаждение, реализованное в системе, позволяет оперативно отводить избыточное тепло от компонентов компьютера, поддерживая оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Наличие одного вентилятора делает установку предельно быстрой и легкой, а также минимизирует энергопотребление без ущерба для эффективности. Особое внимание заслуживает наличие подсветки, которая добавит визуальной привлекательности вашей системе. Это идеально подойдет для тех, кто хочет придать уникальность и стиль своему компьютеру. Система охлаждения от Alseye — это надежность, эффективность и эстетика в одном устройстве.
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Отзывы


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