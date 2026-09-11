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Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509

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Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 - фото 2
Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 - фото 3
Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA S775
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 - фото 2
  • Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 - фото 3
  • Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 49625
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
2200
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA S775
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х7
Вес, г.
170

Описание товара Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509

Устройство охлаждения (кулер) DEEPCOOL CK-11509 PWM надежно защитит компьютерную систему от перегрева и преждевременного выхода из строя. Оно оснащено одним вентилятором, диаметр которого составляет 92 мм. Чтобы обеспечить активное воздушное охлаждение, лопасти вращаются со скоростью до 2200 оборотов за одну минуту. Уровень шума колеблется в пределах 18-31 дБ. Следовательно, одним из преимуществ устройства охлаждения (кулера) DEEPCOOL CK-11509 PWM является весьма тихая работа. При этом, максимальный уровень тепловыделения процессора для корректной работы модели, не должен превышать 65 Вт. Крепление осуществляется при помощи простых и удобных защелок, поэтому с установкой проблем не возникает. Тепловые трубки в данной конструкции не предусматриваются.



Теги товара: Intel, Алюминий

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
2200
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA S775
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Устройство охлаждения (кулер) DEEPCOOL CK-11509 PWM надежно защитит компьютерную систему от перегрева и преждевременного выхода из строя. Оно оснащено одним вентилятором, диаметр которого составляет 92 мм. Чтобы обеспечить активное воздушное охлаждение, лопасти вращаются со скоростью до 2200 оборотов за одну минуту. Уровень шума колеблется в пределах 18-31 дБ. Следовательно, одним из преимуществ устройства охлаждения (кулера) DEEPCOOL CK-11509 PWM является весьма тихая работа. При этом, максимальный уровень тепловыделения процессора для корректной работы модели, не должен превышать 65 Вт. Крепление осуществляется при помощи простых и удобных защелок, поэтому с установкой проблем не возникает. Тепловые трубки в данной конструкции не предусматриваются.


Теги товара: Intel, Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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