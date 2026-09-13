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Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF)

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Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF) - фото 7
Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
32
  • Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF) - фото 1
  • Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF) - фото 2
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  • Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF) - фото 5
  • Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF) - фото 6
  • Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF) - фото 7
  • Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723187
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х4
Вес, г.
243

Описание товара Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF)

Вентилятор ZALMAN ZM-F1 PLUS (SF) представляет собой высококачественное устройство, обеспечивающее эффективное охлаждение ПК и его компонентов. Уникальная аэродинамическая конструкция с лопастями Shark’s Fin Blade (на лопастях расположены поперечные ребра) гарантирует захват максимального потока воздуха и тихую работу. ZALMAN ZM-F1 PLUS (SF) подключается к питанию ПК с помощью 3-pin коннектора. Высокая скорость вращения (2000 об/мин) не позволит Вашему компьютеру перегреться даже при долгой работе. Размер вентилятора – 80х80х25 мм. Гидродинамический подшипник скольжения обеспечивает внушительный срок службы устройства. Специальные силиконовые крепления гасят вибрации во время работы. Заявленная продолжительность бесперебойной работы составляет 50000 часов. В комплект к вентилятору входят антивибрационные держатели, которые снижают уровень вибрирования устройства при работе до минимума.



Теги товара: Для корпуса, 80 мм

Отзывы о товаре Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF)




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
32
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ZALMAN ZM-F1 PLUS (SF) представляет собой высококачественное устройство, обеспечивающее эффективное охлаждение ПК и его компонентов. Уникальная аэродинамическая конструкция с лопастями Shark’s Fin Blade (на лопастях расположены поперечные ребра) гарантирует захват максимального потока воздуха и тихую работу. ZALMAN ZM-F1 PLUS (SF) подключается к питанию ПК с помощью 3-pin коннектора. Высокая скорость вращения (2000 об/мин) не позволит Вашему компьютеру перегреться даже при долгой работе. Размер вентилятора – 80х80х25 мм. Гидродинамический подшипник скольжения обеспечивает внушительный срок службы устройства. Специальные силиконовые крепления гасят вибрации во время работы. Заявленная продолжительность бесперебойной работы составляет 50000 часов. В комплект к вентилятору входят антивибрационные держатели, которые снижают уровень вибрирования устройства при работе до минимума.


Теги товара: Для корпуса, 80 мм
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Отзывы


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