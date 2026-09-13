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Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret

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Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 8
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 9
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 10
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 11
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 12
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 13
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 14
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 15
Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 9
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 10
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 11
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 12
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 13
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 14
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 15
  • Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714611
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Характеристики

Бренд
BLOODY
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х6
Вес, г.
182

Описание товара Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret

Корпусной кулер BLOODY с вентилятором диаметром 120 мм обеспечит эффективное воздушное охлаждение вашего компьютера. Благодаря мощному потоку воздуха и оптимальным размерам, он поддерживает комфортную температуру даже при интенсивной нагрузке. Яркая подсветка добавит индивидуальности и придаст стильный акцент любому корпусу. Один вентилятор легко устанавливается и не занимает много места — идеальный вариант для тех, кто ценит баланс между производительностью и эффектным внешним видом.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret




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Характеристики
Бренд
BLOODY
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800 об/мин
Уровень шума
32
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Корпусной кулер BLOODY с вентилятором диаметром 120 мм обеспечит эффективное воздушное охлаждение вашего компьютера. Благодаря мощному потоку воздуха и оптимальным размерам, он поддерживает комфортную температуру даже при интенсивной нагрузке. Яркая подсветка добавит индивидуальности и придаст стильный акцент любому корпусу. Один вентилятор легко устанавливается и не занимает много места — идеальный вариант для тех, кто ценит баланс между производительностью и эффектным внешним видом.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Bloody CF-11 LCD ARGB 120х120x25 черный 4-pin 32дБ (упак.:1шт) (CF-11-ARGB120-BK) Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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