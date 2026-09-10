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Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T

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Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363553
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.8
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х6
Вес, г.
230

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T

Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T имеет алюминиевое основание и радиатор, подключается к 3-pin разъему и характеризуется низким уровнем шума, максимальное значение которого не превышает 23.8 дБ даже при высоких нагрузках. Благодаря наличию гидродинамического подшипника достигается вращение вала в слое жидкости, что обеспечено разницей давлений. Такое решение помогает достичь большого ресурса, вплоть до 80 000 часов. При этом на протяжении всей эксплуатации показатели шума будут оставаться максимально низкими.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.8
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T имеет алюминиевое основание и радиатор, подключается к 3-pin разъему и характеризуется низким уровнем шума, максимальное значение которого не превышает 23.8 дБ даже при высоких нагрузках. Благодаря наличию гидродинамического подшипника достигается вращение вала в слое жидкости, что обеспечено разницей давлений. Такое решение помогает достичь большого ресурса, вплоть до 80 000 часов. При этом на протяжении всей эксплуатации показатели шума будут оставаться максимально низкими.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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