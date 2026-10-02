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Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120)

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Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120) - фото 1
Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120) - фото 2
Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120) - фото 3
Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120) - фото 4
Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120) - фото 5
Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1300 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-75%
460 руб.  1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643587
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1300 об/мин
Уровень шума
26
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, кг.
11.4

Описание товара Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120)

Кулер исполняет одну из главных ролей в составе персональных компьютеров. Это легко объяснить тем, что процессор является главным конструктивным элементом любой системы, а кулер призван решить задачу обеспечения отказоустойчивости процессора. Предлагаемая модель отличается высокой работоспособностью и хорошей износостойкостью. Кулер выполнен из современных прочных материалов.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Deepcool WIND BLADE 120 (DP-FLED-WB120)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1300 об/мин
Уровень шума
26
Описание
Кулер исполняет одну из главных ролей в составе персональных компьютеров. Это легко объяснить тем, что процессор является главным конструктивным элементом любой системы, а кулер призван решить задачу обеспечения отказоустойчивости процессора. Предлагаемая модель отличается высокой работоспособностью и хорошей износостойкостью. Кулер выполнен из современных прочных материалов.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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