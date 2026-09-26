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Кулер Deepcool THETA 20 PWM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepcool THETA 20 PWM

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Кулер Deepcool THETA 20 PWM - фото 1
Кулер Deepcool THETA 20 PWM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
  • Кулер Deepcool THETA 20 PWM - фото 1
  • Кулер Deepcool THETA 20 PWM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 49639
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2400
Минимальная скорость вращения, об/мин
900
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект крепления
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
900 -2400 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
410

Описание товара Кулер Deepcool THETA 20 PWM

100-миллиметровый кулер для процессора DEEPCOOL Theta 20 PWM, оборудованный гидродинамическим подшипником, предназначен для установки в высокопроизводительные системы, оборудованные процессором Intel. Модель, которая характеризуется рассеиваемой мощностью 95 Вт, совместима с сокетами LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156 и LGA 1200. Основание и радиатор кулера изготовлены из алюминия, что обеспечивает устройству высокую теплопроводность. Преимуществом кулера DEEPCOOL Theta 20 PWM является низкий уровень шума: на максимальной частоте вращения он равен 32.5 дБ. Частота вращения модели регулируется автоматически, и может варьироваться в пределах от 900 до 2400 оборотов в минуту. На максимальной скорости кулер обеспечивает воздушный поток, равный 42.76 CFM. Для питания кулера используется разъем 4-pin. Вам не придется заниматься выбором и приобретением термопасты: она нанесена на основание кулера. Модель, имеющая высоту 60 мм, обладает сравнительно невысокой массой: она равна 375.5 г. Кулер, лопасти которого окрашены в синий цвет редко встречающегося оттенка, упакован в коробку с лаконичным дизайном.



Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepcool THETA 20 PWM




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2400
Минимальная скорость вращения, об/мин
900
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект крепления
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
900 -2400 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
100-миллиметровый кулер для процессора DEEPCOOL Theta 20 PWM, оборудованный гидродинамическим подшипником, предназначен для установки в высокопроизводительные системы, оборудованные процессором Intel. Модель, которая характеризуется рассеиваемой мощностью 95 Вт, совместима с сокетами LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156 и LGA 1200. Основание и радиатор кулера изготовлены из алюминия, что обеспечивает устройству высокую теплопроводность. Преимуществом кулера DEEPCOOL Theta 20 PWM является низкий уровень шума: на максимальной частоте вращения он равен 32.5 дБ. Частота вращения модели регулируется автоматически, и может варьироваться в пределах от 900 до 2400 оборотов в минуту. На максимальной скорости кулер обеспечивает воздушный поток, равный 42.76 CFM. Для питания кулера используется разъем 4-pin. Вам не придется заниматься выбором и приобретением термопасты: она нанесена на основание кулера. Модель, имеющая высоту 60 мм, обладает сравнительно невысокой массой: она равна 375.5 г. Кулер, лопасти которого окрашены в синий цвет редко встречающегося оттенка, упакован в коробку с лаконичным дизайном.


Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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