Кулер Deepcool THETA 20 PWM
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepcool THETA 20 PWM
100-миллиметровый кулер для процессора DEEPCOOL Theta 20 PWM, оборудованный гидродинамическим подшипником, предназначен для установки в высокопроизводительные системы, оборудованные процессором Intel. Модель, которая характеризуется рассеиваемой мощностью 95 Вт, совместима с сокетами LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156 и LGA 1200. Основание и радиатор кулера изготовлены из алюминия, что обеспечивает устройству высокую теплопроводность. Преимуществом кулера DEEPCOOL Theta 20 PWM является низкий уровень шума: на максимальной частоте вращения он равен 32.5 дБ. Частота вращения модели регулируется автоматически, и может варьироваться в пределах от 900 до 2400 оборотов в минуту. На максимальной скорости кулер обеспечивает воздушный поток, равный 42.76 CFM. Для питания кулера используется разъем 4-pin. Вам не придется заниматься выбором и приобретением термопасты: она нанесена на основание кулера. Модель, имеющая высоту 60 мм, обладает сравнительно невысокой массой: она равна 375.5 г. Кулер, лопасти которого окрашены в синий цвет редко встречающегося оттенка, упакован в коробку с лаконичным дизайном.
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