Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 625595
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Загружаем...
790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект крепления
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500 -2400 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х9
Вес, г.
400
Описание товара Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700
Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 20 PWM 1700 – это решение для эффективного охлаждения с минимальным уровнем шума. Он оснащен большим алюминиевым радиатором. Он также имеет 9,2-сантиметровый вентилятор PWM с высокой скоростью вращения лопастей, что обеспечивает более эффективное охлаждение при минимальном уровне шума. Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 20 PWM 1700 имеет хорошую производительность. Он легко монтируется в систему с помощью винтов, которые входят в комплект поставки.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект крепления
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500 -2400 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 20 PWM 1700 – это решение для эффективного охлаждения с минимальным уровнем шума. Он оснащен большим алюминиевым радиатором. Он также имеет 9,2-сантиметровый вентилятор PWM с высокой скоростью вращения лопастей, что обеспечивает более эффективное охлаждение при минимальном уровне шума. Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 20 PWM 1700 имеет хорошую производительность. Он легко монтируется в систему с помощью винтов, которые входят в комплект поставки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса
Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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