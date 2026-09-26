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Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700

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Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - фото 1
Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - фото 2
Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - фото 3
Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - фото 4
Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - фото 5
Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
  • Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625595
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700
790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект крепления
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500 -2400 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х9
Вес, г.
400

Описание товара Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700

Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 20 PWM 1700 – это решение для эффективного охлаждения с минимальным уровнем шума. Он оснащен большим алюминиевым радиатором. Он также имеет 9,2-сантиметровый вентилятор PWM с высокой скоростью вращения лопастей, что обеспечивает более эффективное охлаждение при минимальном уровне шума. Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 20 PWM 1700 имеет хорошую производительность. Он легко монтируется в систему с помощью винтов, которые входят в комплект поставки.



Теги товара: LGA 1700, Intel, Алюминий, Нет, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект крепления
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500 -2400 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 20 PWM 1700 – это решение для эффективного охлаждения с минимальным уровнем шума. Он оснащен большим алюминиевым радиатором. Он также имеет 9,2-сантиметровый вентилятор PWM с высокой скоростью вращения лопастей, что обеспечивает более эффективное охлаждение при минимальном уровне шума. Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 20 PWM 1700 имеет хорошую производительность. Он легко монтируется в систему с помощью винтов, которые входят в комплект поставки.


Теги товара: LGA 1700, Intel, Алюминий, Нет, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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