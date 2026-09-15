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Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS)

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Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 1
Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 2
Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 3
Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 4
Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 5
Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 6
Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
80
Диаметр вентилятора, мм
90
  • Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 5
  • Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 6
  • Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625624
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS)
690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в комплекте
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
80
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
800
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х13
Вес, г.
600

Описание товара Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS)

Для процессора, воздушное охлаждение, радиатор - алюминий+медь, вентилятор 90 мм, шум 24 дБ, скорость (макс.) 2400 об/мин, вес 330 г, высота высота кулера 135 мм.



Теги товара: Алюминий, Медь, FRGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в комплекте
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
80
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
800
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Для процессора, воздушное охлаждение, радиатор - алюминий+медь, вентилятор 90 мм, шум 24 дБ, скорость (макс.) 2400 об/мин, вес 330 г, высота высота кулера 135 мм.


Теги товара: Алюминий, Медь, FRGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - по цене 690 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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