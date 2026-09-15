Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
80
Диаметр вентилятора, мм
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 625624
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в комплекте
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
80
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
800
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х13
Вес, г.
600
Описание товара Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS)
Для процессора, воздушное охлаждение, радиатор - алюминий+медь, вентилятор 90 мм, шум 24 дБ, скорость (макс.) 2400 об/мин, вес 330 г, высота высота кулера 135 мм.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в комплекте
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
80
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
800
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Для процессора, воздушное охлаждение, радиатор - алюминий+медь, вентилятор 90 мм, шум 24 дБ, скорость (макс.) 2400 об/мин, вес 330 г, высота высота кулера 135 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Купить Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS) - по цене 690 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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