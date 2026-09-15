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Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS)

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Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 1
Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 2
Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 3
Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 4
Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 5
Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 6
Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA S775, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 5
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 6
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625643
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS)
680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA S775, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-2000 об/мин
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
120

Описание товара Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS)

кулер для процессора, резьба 1/2", алюминий, рассеивание до 100 Вт, шум 24 дБ, вентилятор 120 мм, 2000 об/мин, PWM



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA S775, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-2000 об/мин
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
кулер для процессора, резьба 1/2", алюминий, рассеивание до 100 Вт, шум 24 дБ, вентилятор 120 мм, 2000 об/мин, PWM


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS) - по цене 680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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