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Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret

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Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 8
Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
30
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 8
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714630
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
последовательное соединение вентиляторов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
238

Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret

Вентилятор ID-COOLING подходит для установки в стандартные и большие корпуса ПК. В нем установлен гидродинамический подшипник и антивибрационные прокладки, благодаря чему уровень шума при работе вентилятора на максимальной скорости не превышает 30 дБ. Скорость вращения лопастей прибора регулируется автоматически, в пределах 500 – 2000 об/мин. При повышении температуры внутри системного блока повышается скорость работы вентилятора. При работе вентилятора ID-COOLING на максимальной скорости воздушный поток составляет 78,25 CFM, что обеспечивает оптимальное рассеивание тепла от компонентов ПК. Для подключения прибора к материнской плате используется разъем 4 pin Male/4 pin Female, благодаря чему можно при необходимости подсоединить дополнительные вентиляторы. Это улучшит охлаждение при высоких нагрузках на систему. Наличие специального крепежа позволит правильно зафиксировать вентилятор внутри корпуса ПК.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
последовательное соединение вентиляторов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
30
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ID-COOLING подходит для установки в стандартные и большие корпуса ПК. В нем установлен гидродинамический подшипник и антивибрационные прокладки, благодаря чему уровень шума при работе вентилятора на максимальной скорости не превышает 30 дБ. Скорость вращения лопастей прибора регулируется автоматически, в пределах 500 – 2000 об/мин. При повышении температуры внутри системного блока повышается скорость работы вентилятора. При работе вентилятора ID-COOLING на максимальной скорости воздушный поток составляет 78,25 CFM, что обеспечивает оптимальное рассеивание тепла от компонентов ПК. Для подключения прибора к материнской плате используется разъем 4 pin Male/4 pin Female, благодаря чему можно при необходимости подсоединить дополнительные вентиляторы. Это улучшит охлаждение при высоких нагрузках на систему. Наличие специального крепежа позволит правильно зафиксировать вентилятор внутри корпуса ПК.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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