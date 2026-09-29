Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM
Кулер для процессора DEEPCOOL Theta 15 PWM имеет простую конструкцию, но большего от него и не требуется, ведь устройство применяется для охлаждения надежных и не отличающихся высоким уровнем выделяемого тепла процессоров Intel сокетов LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155 и LGA 1156. Кулер обеспечивает рассеиваемую мощность, равную 65 Вт. Алюминиевое основание и алюминиевый радиатор отличаются теплопроводностью, уровня которой хватает для обеспечения нужного уровня эффективности модели. Кулер для процессора DEEPCOOL Theta 15 PWM оснащен 100-миллиметровым вентилятором. Частота вращения вентилятора изменяется в широких пределах: от 800 до 2800 оборотов в минуту. Частота изменяется в автоматическом режиме. Даже на максимальной скорости уровень шума сравнительно невысок: он равен 36 дБ. Кулер характеризуется максимальным воздушным потоком, равным 50.25 CFM. Кулер поставляется с термопастой, нанесенной на основание. Высота устройства – лишь 46 мм. Ширина и длина корпуса кулера равны 97.5 мм. Для питания вентилятора используется энергия, получаемая от разъема питания 4-pin.
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Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 800 об/мин, 4-pin PWM
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Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 800 об/мин, 4-pin PWM
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