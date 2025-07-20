Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 LGA 1700 RTL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 625645
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
25
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х11
Вес, г.
400
Описание товара Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 LGA 1700 RTL
Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] с медно-алюминиевым основанием имеет конструкцию башенного типа. У него есть радиатор, 2 тепловых трубки и 8-сантиметровый вентилятор со скоростью вращения 2200 об/мин. Благодаря комплекту монтажа и универсальным размером использовать кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] можно с самыми разными процессорами, имеющими сокеты AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700. Показатель рассеиваемой мощности модели составляет 100 Вт.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
80
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
25
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] с медно-алюминиевым основанием имеет конструкцию башенного типа. У него есть радиатор, 2 тепловых трубки и 8-сантиметровый вентилятор со скоростью вращения 2200 об/мин. Благодаря комплекту монтажа и универсальным размером использовать кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] можно с самыми разными процессорами, имеющими сокеты AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700. Показатель рассеиваемой мощности модели составляет 100 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 120 мм, 140 мм, Алюминий, Медь
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 120 мм, 140 мм, Алюминий, Медь
Достоинства:
Комментарий:
башню беру не в первый раз! Хорошо справляется со своей задачей! на Райзен 5 2600 температуру держит в играх (под нагрузкой) 68-72°С
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер для нетребовательных процессоров Рекомендую
Купить Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 LGA 1700 RTL - по цене 810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 LGA 1700 RTL
Достоинства:
Комментарий:
башню беру не в первый раз! Хорошо справляется со своей задачей! на Райзен 5 2600 температуру держит в играх (под нагрузкой) 68-72°С
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер для нетребовательных процессоров Рекомендую