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Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS)

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Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - фото 1
Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - фото 2
Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - фото 3
Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - фото 4
Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - фото 5
Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
115
Диаметр вентилятора, мм
75
Скорость вращения вентилятора
2000-5000 об/мин
  • Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - фото 5
  • Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625632
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS)
1 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
115
Диаметр вентилятора, мм
75
Скорость вращения вентилятора
2000-5000 об/мин
Уровень шума
54
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х6
Вес, г.
100

Описание товара Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS)

Кулер и система охлаждения ExeGate представляют собой надежное решение для эффективного отвода тепла от процессоров. Этот продукт, созданный с учетом высоких стандартов качества, предназначен для обеспечения оптимальной работы вашего компьютера. Кулер ExeGate оснащен вентилятором диаметром 75 миллиметров, который обеспечивает мощное воздушное охлаждение, способствуя стабильной и производительной работе системы. Этот кулер эффективно предотвращает перегрев, поддерживая стабильную температуру процессора даже при интенсивных нагрузках. Надежность и эффективность работы кулера ExeGate делают его отличным выбором для пользователей, стремящихся обеспечить долговечность и высокую производительность своего оборудования.



Теги товара: Intel, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
115
Диаметр вентилятора, мм
75
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2000-5000 об/мин
Уровень шума
54
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
медь
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер и система охлаждения ExeGate представляют собой надежное решение для эффективного отвода тепла от процессоров. Этот продукт, созданный с учетом высоких стандартов качества, предназначен для обеспечения оптимальной работы вашего компьютера. Кулер ExeGate оснащен вентилятором диаметром 75 миллиметров, который обеспечивает мощное воздушное охлаждение, способствуя стабильной и производительной работе системы. Этот кулер эффективно предотвращает перегрев, поддерживая стабильную температуру процессора даже при интенсивных нагрузках. Надежность и эффективность работы кулера ExeGate делают его отличным выбором для пользователей, стремящихся обеспечить долговечность и высокую производительность своего оборудования.


Теги товара: Intel, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - по цене 1810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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