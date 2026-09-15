Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625601
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2100 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х9
Вес, кг.
1.01
Описание товара Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2)
DeepCool AG400 BK ARGB — это 120-мм однобашенный процессорный кулер созданный на основе наших предыдущих наработок в области высококачественного охлаждения, но несколько упрощённый для улучшения соотношения цена/производительность.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2100 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
DeepCool AG400 BK ARGB — это 120-мм однобашенный процессорный кулер созданный на основе наших предыдущих наработок в области высококачественного охлаждения, но несколько упрощённый для улучшения соотношения цена/производительность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм
Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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