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Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1)

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Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1) - фото 1
Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1) - фото 2
Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1) - фото 3
Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1) - фото 4
Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1) - фото 5
Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, TR4, TRX4, LGA 2011-3
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1) - фото 1
  • Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1) - фото 2
  • Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1) - фото 3
  • Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1) - фото 4
  • Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1) - фото 5
  • Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
6 560 руб.  11 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599568
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, TR4, TRX4, LGA 2011-3
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2250 об/мин
Уровень шума
32.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х46х36
Вес, кг.
13.25

Описание товара Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1)

Система охлаждения DEEPCOOL LS520 WH предназначена для улучшения процесса отведения тепла от центрального процессора (CPU) и других компонентов компьютера. Модель имеет радиатор из алюминиевых ребер и 2 вентилятора размером 12 см. Благодаря конструкции вентиляторов и радиатора уровень шума во время работы превышает 32.9 дБ. В целом DEEPCOOL LS520 WH – надежная система охлаждения, которая поможет поддерживать низкую температуру процессора и других компонентов, улучшая их производительность и долговечность.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения DeepСool LS520 WH (R-LS520-WHAMNT-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, TR4, TRX4, LGA 2011-3
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2250 об/мин
Уровень шума
32.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения DEEPCOOL LS520 WH предназначена для улучшения процесса отведения тепла от центрального процессора (CPU) и других компонентов компьютера. Модель имеет радиатор из алюминиевых ребер и 2 вентилятора размером 12 см. Благодаря конструкции вентиляторов и радиатора уровень шума во время работы превышает 32.9 дБ. В целом DEEPCOOL LS520 WH – надежная система охлаждения, которая поможет поддерживать низкую температуру процессора и других компонентов, улучшая их производительность и долговечность.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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