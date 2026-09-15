Кулер PCCooler E126M B Retail Color Box
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Характеристики
Описание товара Кулер PCCooler E126M B Retail Color Box
Кулер для процессора PCCooler E126M B [CLPCC_E126M_B] отличается универсальностью и предназначен для использования с широким модельным рядом сокетов Intel и AMD. Данная модель станет отличным выбором для домашних и офисных компьютеров с малой и средней производительностью, а лаконичный дизайн и контурная однотонная подсветка синего цвета поможет освежить внешний вид системного блока. Кулер для процессора PCCooler E126M B [CLPCC_E126M_B] относится к горизонтальным решениям с основанием и радиатором из алюминия, что обеспечивает высокую теплопроводность. Благодаря вентилятору диаметром 120 мм, работающему на частоте от 1000 до 1800 об/мин, обеспечивается воздушный поток до 56 CFM что позволяет эффективно рассеивать мощность до 92 Вт. Уровень шума при максимальной производительности не превышает 26.5 дБ. Кулер для процессора PCCooler E126M B [CLPCC_E126M_B] легко устанавливается и использует для подключения коннектор 4-pin. Комплект поставки включает в себя термопасту в отдельной емкости.
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