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Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepcool GAMMAXX AG400

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Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 3
Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 4
Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 5
Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 6
Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 7
Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 8
Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 9
Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 1
  • Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 2
  • Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 3
  • Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 4
  • Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 5
  • Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 6
  • Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 7
  • Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 8
  • Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 9
  • Кулер Deepcool GAMMAXX AG400 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625651
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
32
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, г.
600

Описание товара Кулер Deepcool GAMMAXX AG400

Кулер для процессора DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] представляет собой эффективную систему охлаждения. Он имеет компактный размер, что позволяет установить его даже в небольшие системные блоки. Его радиатор выполнен из алюминия, который способен эффективно отводить тепло от процессора. DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] поддерживает интеграцию с процессорами Intel и AMD. Он оснащен «тихим» вентилятором (до 32.5 дБ) с шагом регулировки оборотов в пределах от 500 до 2000 об/мин. Это позволяет подстроить его под требуемый уровень шума и охлаждения. Установка представленного кулера достаточно проста и не требует использования дополнительных инструментов.

Отзывы о товаре Кулер Deepcool GAMMAXX AG400




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
32
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] представляет собой эффективную систему охлаждения. Он имеет компактный размер, что позволяет установить его даже в небольшие системные блоки. Его радиатор выполнен из алюминия, который способен эффективно отводить тепло от процессора. DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] поддерживает интеграцию с процессорами Intel и AMD. Он оснащен «тихим» вентилятором (до 32.5 дБ) с шагом регулировки оборотов в пределах от 500 до 2000 об/мин. Это позволяет подстроить его под требуемый уровень шума и охлаждения. Установка представленного кулера достаточно проста и не требует использования дополнительных инструментов.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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