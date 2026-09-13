Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB
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Характеристики
Описание товара Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB
? ID-COOLING SE-214-XT V2 ARGB — это современный башенный кулер для процессора с эффективной системой охлаждения, рассчитанный на максимальный TDP до 200 Вт. Он совместим с широким спектром современных сокетов Intel и AMD, включая AM5, AM4, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1155 и LGA1156, что делает его универсальным решением для большинства современных платформ. ? Конструкция кулера включает четыре тепловые трубки с прямым контактом и массивный алюминиевый радиатор, что обеспечивает эффективный теплоотвод даже при высоких нагрузках. Размеры устройства составляют 128?73?152 мм, а вес — 550 г, что позволяет установить его в большинстве стандартных корпусов без ограничений по совместимости. ? Для активного охлаждения используется один 120-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником (FDB), который работает в диапазоне от 300 до 2000 об/мин и обеспечивает максимальный воздушный поток 58 CFM при уровне шума не выше 27.2 дБ. Поддержка PWM позволяет гибко регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора для достижения оптимального баланса между производительностью и тишиной. ? Встроенная ARGB-подсветка с возможностью подключения по 3-pin 5V (ARGB) разъему позволяет синхронизировать световые эффекты с остальными компонентами системы. Кулер отличается стильным черным дизайном и легко впишется в любой игровой или рабочий компьютер, подчеркивая индивидуальность вашей сборки.
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