Кулер ID-Cooling SE-224-XTS 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
В наличии
Код товара: 599944
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
1 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
башенный
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1500 об/мин
Уровень шума
28.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х12
Вес, кг.
1.1
Описание товара Кулер ID-Cooling SE-224-XTS 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws
Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS является отличным выбором для тех, кто ищет эффективное охлаждение для своего ПК. Он оснащен тепловыми трубками из меди и алюминиевыми ребрами, которые способны быстро и эффективно отводить тепло. Он также имеет вентилятор с широким диапазоном скорости вращения (600–1500 об/мин), что позволяет пользователю настраивать его работу для оптимальной балансировки между шумом и производительностью. Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS совместим с наиболее распространенными сокетами для процессоров. Он легко устанавливается в систему с помощью креплений, которые входят в комплект поставки.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
башенный
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1500 об/мин
Уровень шума
28.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS является отличным выбором для тех, кто ищет эффективное охлаждение для своего ПК. Он оснащен тепловыми трубками из меди и алюминиевыми ребрами, которые способны быстро и эффективно отводить тепло. Он также имеет вентилятор с широким диапазоном скорости вращения (600–1500 об/мин), что позволяет пользователю настраивать его работу для оптимальной балансировки между шумом и производительностью. Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS совместим с наиболее распространенными сокетами для процессоров. Он легко устанавливается в систему с помощью креплений, которые входят в комплект поставки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь
Кулер ID-Cooling SE-224-XTS 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ Screws - стоимость товара 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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