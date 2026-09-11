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Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS)

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Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS) - фото 1
Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS) - фото 2
Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS) - фото 3
Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS) - фото 4
Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
320 руб.  570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577602
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
150

Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS)

ExeGate EX09225B3P - 92-мм вентилятор с фиксированной скоростью вращения 2100 оборотов в минуту, двойным шарикоподшипником и максимальным уровнем шума 27 дБ.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
ExeGate EX09225B3P - 92-мм вентилятор с фиксированной скоростью вращения 2100 оборотов в минуту, двойным шарикоподшипником и максимальным уровнем шума 27 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса ExeGate EX09225B3P 92x92x25 мм (EX288926RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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