Top.Mail.Ru
Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) - фото 1
Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) - фото 2
Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) - фото 3
Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) - фото 4
Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) - фото 5
Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, LGA 2011-3, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
  • Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) - фото 1
  • Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) - фото 2
  • Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) - фото 3
  • Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) - фото 4
  • Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) - фото 5
  • Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599557
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, LGA 2011-3, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
комплект крепежа
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1200 об/мин
Уровень шума
29.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х27
Вес, кг.
8.51

Описание товара Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G)

Кулер для процессора DEEPCOOL AS500 Plus [LGA1700] [R-AS500-BKNLMP-G] совместим с сокетом LGA1700, который используется для процессоров Intel последнего поколения. Он оснащен массивным алюминиевым радиатором и 5 тепловыми трубками для лучшего отвода тепла. В конфигурации предусмотрено два 14-сантиметровых вентилятора с гидродинамическими подшипниками, которые обеспечивают эффективное охлаждение и минимальный уровень шума. Предусмотрена возможность регулировки скорости вращения лопастей, что позволяет владельцу выбрать оптимальный баланс между температурой процессора и полной тишиной. Установка кулера DEEPCOOL AS500 Plus [LGA1700] [R-AS500-BKNLMP-G] достаточно проста благодаря универсальной системе крепления и подробным инструкциям.



Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, LGA 2011-3, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
комплект крепежа
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1200 об/мин
Уровень шума
29.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL AS500 Plus [LGA1700] [R-AS500-BKNLMP-G] совместим с сокетом LGA1700, который используется для процессоров Intel последнего поколения. Он оснащен массивным алюминиевым радиатором и 5 тепловыми трубками для лучшего отвода тепла. В конфигурации предусмотрено два 14-сантиметровых вентилятора с гидродинамическими подшипниками, которые обеспечивают эффективное охлаждение и минимальный уровень шума. Предусмотрена возможность регулировки скорости вращения лопастей, что позволяет владельцу выбрать оптимальный баланс между температурой процессора и полной тишиной. Установка кулера DEEPCOOL AS500 Plus [LGA1700] [R-AS500-BKNLMP-G] достаточно проста благодаря универсальной системе крепления и подробным инструкциям.


Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...