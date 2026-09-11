Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G)
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Характеристики
Описание товара Кулер DeepCool AS500 PLUS (R-AS500-BKNLMP-G)
Кулер для процессора DEEPCOOL AS500 Plus [LGA1700] [R-AS500-BKNLMP-G] совместим с сокетом LGA1700, который используется для процессоров Intel последнего поколения. Он оснащен массивным алюминиевым радиатором и 5 тепловыми трубками для лучшего отвода тепла. В конфигурации предусмотрено два 14-сантиметровых вентилятора с гидродинамическими подшипниками, которые обеспечивают эффективное охлаждение и минимальный уровень шума. Предусмотрена возможность регулировки скорости вращения лопастей, что позволяет владельцу выбрать оптимальный баланс между температурой процессора и полной тишиной. Установка кулера DEEPCOOL AS500 Plus [LGA1700] [R-AS500-BKNLMP-G] достаточно проста благодаря универсальной системе крепления и подробным инструкциям.
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