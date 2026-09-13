Top.Mail.Ru
Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003) - фото 1
Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003) - фото 2
Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003) - фото 3
Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003) - фото 4
Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
265
  • Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003) - фото 1
  • Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003) - фото 2
  • Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003) - фото 3
  • Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003) - фото 4
  • Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718611
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
265
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2300 об/мин
Уровень шума
20
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х46х41
Вес, кг.
29

Описание товара Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003)

**Кулер для CPU ALSEYE i600-B, Two fans version** Кулер ALSEYE i600-B — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Он подходит как для Intel, так и для AMD. **Основные характеристики:** * Размеры продукта: 144 х 121 х 159 мм. * TDP: 270 Вт. * Технология пайки. * Текстура CD. * Совместимость с Intel LGA115X, 1200, 1700, 1366, 2011. * Совместимость с AMD AM4, AM5. Этот кулер обеспечивает оптимальное охлаждение процессора и помогает поддерживать стабильную работу компьютера.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
265
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2300 об/мин
Уровень шума
20
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Кулер для CPU ALSEYE i600-B, Two fans version** Кулер ALSEYE i600-B — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Он подходит как для Intel, так и для AMD. **Основные характеристики:** * Размеры продукта: 144 х 121 х 159 мм. * TDP: 270 Вт. * Технология пайки. * Текстура CD. * Совместимость с Intel LGA115X, 1200, 1700, 1366, 2011. * Совместимость с AMD AM4, AM5. Этот кулер обеспечивает оптимальное охлаждение процессора и помогает поддерживать стабильную работу компьютера.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер Alseye i600-B (AS.01.10.0003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...