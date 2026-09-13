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Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый

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Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый - фото 1
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый - фото 2
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый - фото 3
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый - фото 4
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый - фото 5
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, FM1, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый - фото 1
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый - фото 2
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый - фото 3
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый - фото 4
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый - фото 5
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716492
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, FM1, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2100 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х20х17
Вес, кг.
2.1

Описание товара Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый

Кулер с водяным охлаждением Deepcool LE360 WH V2 Матированная крышка помпы мягко рассеивает подсветку и создает изящный визуальный эффект, который идеально впишется в любую сборку. Табличка с логотипом выполнена лаконично. Можно разместить на ней любое изображение или оставить пустой на свое усмотрение. В серии LE V2 используется передовая помпа с высокой эффективностью и низким уровнем шума за счет 3-фазного 4-полюсного мотора с шестью выводами, который развивает до 3400 об/мин. Благодаря интеллектуальной функции управления скоростью на основе ШИМ через 4-контактный кабель пользователи теперь легко могут настроить скорость работы помпы, чтобы дополнительно снизить уровень шума, сохранить эффективность охлаждения. Входящие в комплект ARGB-вентиляторы на гидроподшипниках обеспечивают отличное охлаждение и добавляют яркие эффекты подсветки. Эти вентиляторы отличаются высокой надежностью и плавной работой, а также стабильно низким уровнем шума. В системе жидкостного охлаждения LE V2 используется запатентованная технология защиты от протечек DeepCool. Внутренний клапан регулирует давление и открывается, если внутреннее давление превышает атмосферное. Это помогает продлить срок эксплуатации и снижает вероятность протечки. Вентиляторы уже установлены на радиатор, чтобы упрощает процесс монтажа. Все необходимое для установки LE V2 на основные актуальные процессоры входит в комплект поставки, поэтому система полностью готова к работе.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, FM1, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2100 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер с водяным охлаждением Deepcool LE360 WH V2 Матированная крышка помпы мягко рассеивает подсветку и создает изящный визуальный эффект, который идеально впишется в любую сборку. Табличка с логотипом выполнена лаконично. Можно разместить на ней любое изображение или оставить пустой на свое усмотрение. В серии LE V2 используется передовая помпа с высокой эффективностью и низким уровнем шума за счет 3-фазного 4-полюсного мотора с шестью выводами, который развивает до 3400 об/мин. Благодаря интеллектуальной функции управления скоростью на основе ШИМ через 4-контактный кабель пользователи теперь легко могут настроить скорость работы помпы, чтобы дополнительно снизить уровень шума, сохранить эффективность охлаждения. Входящие в комплект ARGB-вентиляторы на гидроподшипниках обеспечивают отличное охлаждение и добавляют яркие эффекты подсветки. Эти вентиляторы отличаются высокой надежностью и плавной работой, а также стабильно низким уровнем шума. В системе жидкостного охлаждения LE V2 используется запатентованная технология защиты от протечек DeepCool. Внутренний клапан регулирует давление и открывается, если внутреннее давление превышает атмосферное. Это помогает продлить срок эксплуатации и снижает вероятность протечки. Вентиляторы уже установлены на радиатор, чтобы упрощает процесс монтажа. Все необходимое для установки LE V2 на основные актуальные процессоры входит в комплект поставки, поэтому система полностью готова к работе.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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