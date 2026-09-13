Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения Deepcool LE360 WH V2 (R-LE360-WHAMMN-G-2) белый
Кулер с водяным охлаждением Deepcool LE360 WH V2 Матированная крышка помпы мягко рассеивает подсветку и создает изящный визуальный эффект, который идеально впишется в любую сборку. Табличка с логотипом выполнена лаконично. Можно разместить на ней любое изображение или оставить пустой на свое усмотрение. В серии LE V2 используется передовая помпа с высокой эффективностью и низким уровнем шума за счет 3-фазного 4-полюсного мотора с шестью выводами, который развивает до 3400 об/мин. Благодаря интеллектуальной функции управления скоростью на основе ШИМ через 4-контактный кабель пользователи теперь легко могут настроить скорость работы помпы, чтобы дополнительно снизить уровень шума, сохранить эффективность охлаждения. Входящие в комплект ARGB-вентиляторы на гидроподшипниках обеспечивают отличное охлаждение и добавляют яркие эффекты подсветки. Эти вентиляторы отличаются высокой надежностью и плавной работой, а также стабильно низким уровнем шума. В системе жидкостного охлаждения LE V2 используется запатентованная технология защиты от протечек DeepCool. Внутренний клапан регулирует давление и открывается, если внутреннее давление превышает атмосферное. Это помогает продлить срок эксплуатации и снижает вероятность протечки. Вентиляторы уже установлены на радиатор, чтобы упрощает процесс монтажа. Все необходимое для установки LE V2 на основные актуальные процессоры входит в комплект поставки, поэтому система полностью готова к работе.
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