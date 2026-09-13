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Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL)

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Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) - фото 1
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) - фото 2
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) - фото 3
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) - фото 4
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) - фото 5
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717756
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х16
Вес, кг.
1.03

Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL)

Кулер для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB [Delta-A62-BK2NAWN00X-GL] оснащается основанием из алюминия с медным сердечником и алюминиевым радиатором. Благодаря 6 трубкам с сечением 6 мм передача тепла на радиатор для рассеивания происходит более эффективно. Башенное устройство охлаждения черного цвета подходит для ЦПУ с разъемом подключения LGA1700/1200/1150 или другим сокетом из широкого ряда. Наибольшая тепловая энергия, которую может отвести и рассеять такая система – 260 Вт. В конструкции кулера Ocypus Delta A62 BK ARGB [Delta-A62-BK2NAWN00X-GL] использованы 2 вентилятора размером 120x120 мм. Они поддерживают регулировку рабочих оборотов через ШИМ в диапазоне 500-2000 об/мин. Частота вращения кулера зависит от нагрузки на центральный процессор, как и шумность. Устройство создает не более 29 дБ шума, что эквивалентно громкому шепоту человека.

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL)




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB [Delta-A62-BK2NAWN00X-GL] оснащается основанием из алюминия с медным сердечником и алюминиевым радиатором. Благодаря 6 трубкам с сечением 6 мм передача тепла на радиатор для рассеивания происходит более эффективно. Башенное устройство охлаждения черного цвета подходит для ЦПУ с разъемом подключения LGA1700/1200/1150 или другим сокетом из широкого ряда. Наибольшая тепловая энергия, которую может отвести и рассеять такая система – 260 Вт. В конструкции кулера Ocypus Delta A62 BK ARGB [Delta-A62-BK2NAWN00X-GL] использованы 2 вентилятора размером 120x120 мм. Они поддерживают регулировку рабочих оборотов через ШИМ в диапазоне 500-2000 об/мин. Частота вращения кулера зависит от нагрузки на центральный процессор, как и шумность. Устройство создает не более 29 дБ шума, что эквивалентно громкому шепоту человека.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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