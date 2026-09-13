Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB Black (Delta-A62-BK2NAWN00X-GL)
Кулер для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB [Delta-A62-BK2NAWN00X-GL] оснащается основанием из алюминия с медным сердечником и алюминиевым радиатором. Благодаря 6 трубкам с сечением 6 мм передача тепла на радиатор для рассеивания происходит более эффективно. Башенное устройство охлаждения черного цвета подходит для ЦПУ с разъемом подключения LGA1700/1200/1150 или другим сокетом из широкого ряда. Наибольшая тепловая энергия, которую может отвести и рассеять такая система – 260 Вт. В конструкции кулера Ocypus Delta A62 BK ARGB [Delta-A62-BK2NAWN00X-GL] использованы 2 вентилятора размером 120x120 мм. Они поддерживают регулировку рабочих оборотов через ШИМ в диапазоне 500-2000 об/мин. Частота вращения кулера зависит от нагрузки на центральный процессор, как и шумность. Устройство создает не более 29 дБ шума, что эквивалентно громкому шепоту человека.
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