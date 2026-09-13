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Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK

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Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 1
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 2
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 3
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 4
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 5
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 6
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 7
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 8
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 9
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 10
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 11
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 12
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 1
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 2
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 3
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 4
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 5
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 6
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 7
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 8
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 9
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 10
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 11
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 12
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723489
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х14
Вес, кг.
2.3

Описание товара Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK

Система охлаждения Ocypus Iota L36 находит применение в игровых системных блоках с теплонагруженными процессорами, выделяющими до 300 Вт тепловой энергии. Необслуживаемая СЖО в белом исполнении оптимизирует температуру разогнанного ЦПУ с сокетом AM5, LGA 1700 или другим разъемом подключения. В модели используются медный водоблок и алюминиевый трехсекционный радиатор, между которыми проложены трубки для теплоносителя длиной 400 мм. Водоблок монтируется на теплоотводящую крышку ЦПУ поверх слоя термопасты. За рассеивание тепла с поверхности радиатора в жидкостном устройстве охлаждения Ocypus Iota L36 отвечают 3 120-миллиметровых вентилятора с питанием от разъемов 4-pin. В процессе работы вентиляторы поддерживают вращение со скоростью 500-2000 об/мин. В крыльчатки вентиляторов интегрированы ARGB-светодиоды.

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 BK




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения Ocypus Iota L36 находит применение в игровых системных блоках с теплонагруженными процессорами, выделяющими до 300 Вт тепловой энергии. Необслуживаемая СЖО в белом исполнении оптимизирует температуру разогнанного ЦПУ с сокетом AM5, LGA 1700 или другим разъемом подключения. В модели используются медный водоблок и алюминиевый трехсекционный радиатор, между которыми проложены трубки для теплоносителя длиной 400 мм. Водоблок монтируется на теплоотводящую крышку ЦПУ поверх слоя термопасты. За рассеивание тепла с поверхности радиатора в жидкостном устройстве охлаждения Ocypus Iota L36 отвечают 3 120-миллиметровых вентилятора с питанием от разъемов 4-pin. В процессе работы вентиляторы поддерживают вращение со скоростью 500-2000 об/мин. В крыльчатки вентиляторов интегрированы ARGB-светодиоды.
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Доставка
Отзывы


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