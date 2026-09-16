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Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный

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Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный - фото 1
Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный - фото 2
Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный - фото 3
Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
360
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716557
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный
5 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
360
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2500об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х15
Вес, кг.
2.76

Описание товара Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный

Серия Thermaltake LA ARGB Sync отличается ярким RGB-водоблоком в игровом стиле, сочетающим смелую угловатую рамку с красочной RGB-подсветкой для улучшения визуальной привлекательности вашей сборки. Разработанный как для стиля, так и для удобства, он также оснащен магнитной верхней крышкой для легкого снятия и беспроблемной установки.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
360
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
600-2500об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Серия Thermaltake LA ARGB Sync отличается ярким RGB-водоблоком в игровом стиле, сочетающим смелую угловатую рамку с красочной RGB-подсветкой для улучшения визуальной привлекательности вашей сборки. Разработанный как для стиля, так и для удобства, он также оснащен магнитной верхней крышкой для легкого снятия и беспроблемной установки.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный - по цене 5690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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