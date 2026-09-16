Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
360
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб.
В наличии
Код товара: 716557
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Загружаем...
5 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
360
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2500об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х15
Вес, кг.
2.76
Описание товара Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный
Серия Thermaltake LA ARGB Sync отличается ярким RGB-водоблоком в игровом стиле, сочетающим смелую угловатую рамку с красочной RGB-подсветкой для улучшения визуальной привлекательности вашей сборки. Разработанный как для стиля, так и для удобства, он также оснащен магнитной верхней крышкой для легкого снятия и беспроблемной установки.
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Бренд
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
360
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
600-2500об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Серия Thermaltake LA ARGB Sync отличается ярким RGB-водоблоком в игровом стиле, сочетающим смелую угловатую рамку с красочной RGB-подсветкой для улучшения визуальной привлекательности вашей сборки. Разработанный как для стиля, так и для удобства, он также оснащен магнитной верхней крышкой для легкого снятия и беспроблемной установки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Система водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A) черный - по цене 5690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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