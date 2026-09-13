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Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK

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Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 1
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 2
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 3
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 4
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 5
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 6
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 1
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 2
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 3
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 4
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 5
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 6
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718966
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
33.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х28
Вес, кг.
11.9

Описание товара Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK

Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A720 BLACK имеет двухбашенную конструкцию, что позволит с его помощью отвести до 300 Вт тепла. Такой кулер подходит для установки в мощные игровые ПК. При этом он совместим с большинством типов сокетов. Медное основание с никелированным покрытием и прикрепленными к нему 7 тепловыми трубками обеспечивает повышенную теплопроводность, за счет чего быстро отводит тепло от нагретой поверхности процессора. В конструкции кулера для процессора ID-COOLING FROZN A720 BLACK предусмотрено 2 вентилятора 140 x 140 мм с гидродинамическими подшипниками, которые обеспечивают тихую работу. Скорость их работы регулируется автоматически, в зависимости от температуры нагрева. При вращении на максимальной скорости количество оборотов вентилятора достигает 2000 об/мин. Для их подключения предусмотрены разъемы 4 pin. В комплекте с кулером есть термопаста, крепежный комплект и отвертка.



Теги товара: Intel, 140 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
33.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A720 BLACK имеет двухбашенную конструкцию, что позволит с его помощью отвести до 300 Вт тепла. Такой кулер подходит для установки в мощные игровые ПК. При этом он совместим с большинством типов сокетов. Медное основание с никелированным покрытием и прикрепленными к нему 7 тепловыми трубками обеспечивает повышенную теплопроводность, за счет чего быстро отводит тепло от нагретой поверхности процессора. В конструкции кулера для процессора ID-COOLING FROZN A720 BLACK предусмотрено 2 вентилятора 140 x 140 мм с гидродинамическими подшипниками, которые обеспечивают тихую работу. Скорость их работы регулируется автоматически, в зависимости от температуры нагрева. При вращении на максимальной скорости количество оборотов вентилятора достигает 2000 об/мин. Для их подключения предусмотрены разъемы 4 pin. В комплекте с кулером есть термопаста, крепежный комплект и отвертка.


Теги товара: Intel, 140 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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