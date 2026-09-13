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Вентилятор Exegate EX293437RUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Exegate EX293437RUS

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Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 1
Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 2
Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 3
Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 4
Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 5
Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 6
Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
SP3
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 1
  • Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 2
  • Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 3
  • Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 4
  • Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 5
  • Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 6
  • Вентилятор Exegate EX293437RUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717592
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Подсветка
нет
Socket
SP3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1900-3800 об/мин
Уровень шума
44
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х59х29
Вес, кг.
11.9

Описание товара Вентилятор Exegate EX293437RUS

Вентилятор Exegate EX293437RUS



Теги товара: AMD, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Exegate EX293437RUS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Подсветка
нет
Socket
SP3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1900-3800 об/мин
Уровень шума
44
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Exegate EX293437RUS


Теги товара: AMD, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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