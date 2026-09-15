Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1)
Система охлаждения DEEPCOOL LT520 обеспечит эффективное понижение температуры процессора при его работе с ресурсоемкими программами и в режиме многозадачности. Белый цвет делает модель отличным дополнением для компьютерной сборки, заключенной в корпус аналогичного цвета. ARGB-подсветка водоблока делает внешний вид устройства еще более эффектным. Система охлаждения может использоваться со многими популярными процессорами благодаря поддержке большого числа сокетов. Система охлаждения DEEPCOOL LT520 оснащена двумя вентиляторами с размерами 120x120 мм, способными развивать скорость вращения от 500 до 2250 об/мин. Гидродинамический подшипник скольжения в сочетании с продуманной конструкцией лопастей способствует низкому уровню шума, не превышающему 32.9 дБ. Скорость вращения регулируется автоматически при помощи PWM-контроллера материнской платы.
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Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, Нет, 500 об/мин
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, Нет, 500 об/мин
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