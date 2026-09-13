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Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015)

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Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 1
Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 2
Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 3
Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 4
Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 5
Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 6
Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
20
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 6
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717603
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
20
Наличие тепловых трубок
да
Размеры в упаковке, см
54х49х42
Вес, кг.
20.4

Описание товара Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015)

Кулер для процессора ALSEYE W700-B — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего компьютера. Он обеспечивает стабильную работу процессора, предотвращая его перегрев. Этот кулер подходит для широкого спектра процессоров и обеспечивает оптимальное охлаждение при минимальном уровне шума. Благодаря компактным размерам он легко устанавливается на большинство материнских плат.



Теги товара: 120 мм, RGB

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Alseye CPU Cooler 1000-2200RPM (AS.01.08.0015)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
20
Наличие тепловых трубок
да
Описание
Кулер для процессора ALSEYE W700-B — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего компьютера. Он обеспечивает стабильную работу процессора, предотвращая его перегрев. Этот кулер подходит для широкого спектра процессоров и обеспечивает оптимальное охлаждение при минимальном уровне шума. Благодаря компактным размерам он легко устанавливается на большинство материнских плат.


Теги товара: 120 мм, RGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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