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Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый

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Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 1
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 2
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 3
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 4
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 5
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 6
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 7
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 8
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 1
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 2
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 3
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 4
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 5
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 6
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 7
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 8
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716545
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х15
Вес, кг.
2.33

Описание товара Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый

Жидкостная система охлаждения PCcooler с тремя мощными вентиляторами диаметром 120 мм обеспечивает эффективный отвод тепла даже при серьёзных нагрузках на процессор. Яркая ARGB-подсветка добавляет стиль любой сборке и позволяет собрать действительно выразительный и индивидуальный компьютер. Модель совместима как с платформами Intel, так и с AMD – отличное решение для геймеров и энтузиастов, желающих вывести производительность и эстетику ПК на новый уровень.

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения PcCooler DA360 Pro (DA360PRO-WHAWXX-GL) белый




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Жидкостная система охлаждения PCcooler с тремя мощными вентиляторами диаметром 120 мм обеспечивает эффективный отвод тепла даже при серьёзных нагрузках на процессор. Яркая ARGB-подсветка добавляет стиль любой сборке и позволяет собрать действительно выразительный и индивидуальный компьютер. Модель совместима как с платформами Intel, так и с AMD – отличное решение для геймеров и энтузиастов, желающих вывести производительность и эстетику ПК на новый уровень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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