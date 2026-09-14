Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepcool AK700 DIGITAL NYX
Кулер для процессора Deepcool AK700 Digital NYX ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ Благодаря новейшей технологии DeepCool Core Touch Technology (CTT 2.0) и оптимизированной конструкции корпуса, AK700 DIGITAL NYX демонстрирует повышенную эффективность охлаждения. ЦИФРОВОЙ АКЦЕНТ Отличительной особенностью AK700 DIGITAL NYX является усовершенствованный четырехсегментный дисплей, который отслеживает температуру, загрузку, мощность и частоту процессора. Для управления дисплеем используется программное обеспечение DeepCool и необходим лишь свободный разъем USB 2.0. ОХЛАЖДЕНИЕ НА ОСНОВЕ ИИ. ТЕХНОЛОГИЯ DeepCreative С новым интерфейсом DeepCreative один щелчок мышью заменяет множество настроек BIOS: ИИ-алгоритм DeepCreative собственной разработки отслеживает нагрузку на процессор в реальном времени и автоматически устанавливает оптимальную скорость вентиляторов. Это гарантирует идеальный баланс между мощным охлаждением и тихой работой — без лишних усилий. *Вентиляторы мгновенно переключаются на полную скорость, если температура процессора поднимается выше 80 °C, за счет чего тепло отводится практически мгновенно Вентиляторы автоматически возвращаются в заданный режим, когда температура процессора опускается ниже 80 °C ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ AK AK700 DIGITAL NYX продолжает традиции, предлагая прецизионно обработанную медную основу и семь медных тепловых трубок, которые обеспечивают улучшенную теплопередачу. Фирменная матрица ребер в конструкции радиатора с одной башней обеспечивает более высокую эффективность для высокопроизводительных систем. НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОВМЕСТИМОСТИ Смещение тепловых трубок позволило увеличить глубину радиатора без ущерба для совместимости с компонентами. Такое решение обеспечивает больше пространства для модулей памяти с высокими радиаторами и свободный доступ ко всем слотам ОЗУ. ЭФФЕКТИВНЫЙ, ТИХИЙ И МОЩНЫЙ Оснащенные высококачественными гидравлическими подшипниками и трехфазным четырехполюсным двигателем с шестью слотами, вентиляторы AK700 DIGITAL NYX работают плавно и бесшумно. 1. Запуск/остановка с нулевой скоростью вращения эффективно снижает уровень шума и продлевает срок службы вентилятора. 2. Активируйте технологию очистки (ACT) в течение 8 секунд после включения питания, чтобы запустить автоматическую очистку от пыли как лопастей вентилятора, так и радиатора. МНОГОПЛАТФОРМЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Прочные монтажные крепления упрощают процесс установки системы, что обеспечивает плотное прилегание и равномерное распределение давления на основных платформах Intel и AMD.
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