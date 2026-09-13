Top.Mail.Ru
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 1
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 2
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 3
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 4
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 5
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 6
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 7
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 8
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 9
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 10
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 11
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 12
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 13
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 14
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 15
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 4
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 5
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 6
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 7
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 8
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 9
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 10
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 11
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 12
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 13
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 14
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 15
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716506
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1800 об/мин
Уровень шума
24.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х17
Вес, кг.
2.68

Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный

Система охлаждения ID-Cooling FX280 PRO SE с двумя кулерами 14x14 см обеспечивает циркуляцию воздуха внутри корпуса. Гидродинамические подшипники скольжения делают тише работу вентиляторов. Система автоматически подстраивает скорость вращения лопастей в зависимости от степени нагрева процессора.



Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1800 об/мин
Уровень шума
24.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ID-Cooling FX280 PRO SE с двумя кулерами 14x14 см обеспечивает циркуляцию воздуха внутри корпуса. Гидродинамические подшипники скольжения делают тише работу вентиляторов. Система автоматически подстраивает скорость вращения лопастей в зависимости от степени нагрева процессора.


Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения ID-Cooling FX280 Pro Se черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...