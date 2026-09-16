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Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80)

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Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 1
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 2
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 3
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 4
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 5
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 6
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 7
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 8
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 1
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 2
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 3
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 4
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 5
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 6
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 7
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 8
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718858
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80)
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2050 об/мин
Уровень шума
28.7
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х26х14
Вес, кг.
2

Описание товара Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80)

Система водяного охлаждения MSI Mag Coreliquid A15 240 подходит для процессоров AMD и Intel с сокетами AM4, AM5, LGA 1700 и LGA 1851, создавая условия для работы мощных систем. Комплект ориентирован на пользователей, которым нужна тихая система охлаждения с RGB-подсветкой.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2050 об/мин
Развернуть
Уровень шума
28.7
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система водяного охлаждения MSI Mag Coreliquid A15 240 подходит для процессоров AMD и Intel с сокетами AM4, AM5, LGA 1700 и LGA 1851, создавая условия для работы мощных систем. Комплект ориентирован на пользователей, которым нужна тихая система охлаждения с RGB-подсветкой.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - купить по цене 6170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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