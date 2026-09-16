Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 WHITE MSI
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738913
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в отдельной емкости
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
36
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х26х14
Вес, кг.
2
Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 WHITE MSI
Серия MAG (MSI ARSENAL GAMING) предназначена для геймеров, которые хотят доминировать на полях виртуальных сражений. Вдохновленная несравненной прочностью и безупречной надежностью военной техники, она включает в себя полноценный игровой арсенал. Помимо отличных технических характеристик, устройства MAG могут гордиться оригинальным дизайном, отражающим сильный характер всей серии.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в отдельной емкости
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
36
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Серия MAG (MSI ARSENAL GAMING) предназначена для геймеров, которые хотят доминировать на полях виртуальных сражений. Вдохновленная несравненной прочностью и безупречной надежностью военной техники, она включает в себя полноценный игровой арсенал. Помимо отличных технических характеристик, устройства MAG могут гордиться оригинальным дизайном, отражающим сильный характер всей серии.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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