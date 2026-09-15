Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 4189
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 625627
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 4189
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2100-8000 об/мин
Уровень шума
54.3
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
400
Описание товара Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS)
Кулеры и системы охлаждения ExeGate – это надежные и эффективные решения для поддержания оптимальной температуры вашего процессора. Данный кулер оснащен вентилятором диаметром 60 мм, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла и стабильную работу вашего устройства даже при высоких нагрузках. Продукция бренда ExeGate славится своей долговечностью и высоким качеством сборки, что делает эти кулеры отличным выбором для пользователей, стремящихся обеспечить своему оборудованию максимальную защиту от перегрева. Кулер предназначен специально для процессоров и способен значительно увеличить их производительность и срок службы за счет улучшенного теплосъема.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 4189
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2100-8000 об/мин
Уровень шума
54.3
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулеры и системы охлаждения ExeGate – это надежные и эффективные решения для поддержания оптимальной температуры вашего процессора. Данный кулер оснащен вентилятором диаметром 60 мм, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла и стабильную работу вашего устройства даже при высоких нагрузках. Продукция бренда ExeGate славится своей долговечностью и высоким качеством сборки, что делает эти кулеры отличным выбором для пользователей, стремящихся обеспечить своему оборудованию максимальную защиту от перегрева. Кулер предназначен специально для процессоров и способен значительно увеличить их производительность и срок службы за счет улучшенного теплосъема.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Купить Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - по цене 5250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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