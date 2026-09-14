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Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING

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Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 1
Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 2
Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 3
Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 4
Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 5
Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 6
Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 7
Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 8
Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 9
Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 10
Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 11
Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
  • Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 1
  • Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 2
  • Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 3
  • Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 4
  • Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 5
  • Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 6
  • Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 7
  • Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 8
  • Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 9
  • Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 10
  • Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 11
  • Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738905
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2150 об/мин
Уровень шума
33
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х14
Вес, кг.
2.15

Описание товара Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING

Жидкостная система охлаждения ID-Cooling DX240 MAX ARGB (Black) 300W all Intel/AMD — это система охлаждения для центрального процессора, которая использует жидкость для отвода тепла от процессора. Она состоит из следующих компонентов: водоблок с помпой, который устанавливается на процессор и обеспечивает циркуляцию жидкости по системе охлаждения; радиатор, в котором происходит охлаждение жидкости за счёт теплообмена с окружающим воздухом; два вентилятора, которые устанавливаются на радиатор и обеспечивают дополнительный поток воздуха для более эффективного охлаждения; подсветка ARGB, которая позволяет настроить цвет и режим работы вентиляторов. Система охлаждения совместима с процессорами Intel и AMD и имеет максимальную рассеиваемую мощность 300 Вт. Это позволяет использовать её для охлаждения процессоров с высокой производительностью.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2150 об/мин
Уровень шума
33
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Жидкостная система охлаждения ID-Cooling DX240 MAX ARGB (Black) 300W all Intel/AMD — это система охлаждения для центрального процессора, которая использует жидкость для отвода тепла от процессора. Она состоит из следующих компонентов: водоблок с помпой, который устанавливается на процессор и обеспечивает циркуляцию жидкости по системе охлаждения; радиатор, в котором происходит охлаждение жидкости за счёт теплообмена с окружающим воздухом; два вентилятора, которые устанавливаются на радиатор и обеспечивают дополнительный поток воздуха для более эффективного охлаждения; подсветка ARGB, которая позволяет настроить цвет и режим работы вентиляторов. Система охлаждения совместима с процессорами Intel и AMD и имеет максимальную рассеиваемую мощность 300 Вт. Это позволяет использовать её для охлаждения процессоров с высокой производительностью.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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