Top.Mail.Ru
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 1
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 2
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 3
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 4
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 5
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 1
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 2
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 3
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 4
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 5
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738912
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в отдельной емкости
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
36
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х26х14
Вес, кг.
2

Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI

Серия MAG (MSI ARSENAL GAMING) предназначена для геймеров, которые хотят доминировать на полях виртуальных сражений. Вдохновленная несравненной прочностью и безупречной надежностью военной техники, она включает в себя полноценный игровой арсенал. Помимо отличных технических характеристик, устройства MAG могут гордиться оригинальным дизайном, отражающим сильный характер всей серии.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в отдельной емкости
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
36
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Серия MAG (MSI ARSENAL GAMING) предназначена для геймеров, которые хотят доминировать на полях виртуальных сражений. Вдохновленная несравненной прочностью и безупречной надежностью военной техники, она включает в себя полноценный игровой арсенал. Помимо отличных технических характеристик, устройства MAG могут гордиться оригинальным дизайном, отражающим сильный характер всей серии.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...