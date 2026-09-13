Top.Mail.Ru
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 1
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 2
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 3
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 4
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 5
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 6
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 7
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 8
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 9
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 10
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 11
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 12
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 13
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 14
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 15
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 16
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 17
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 4
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 5
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 6
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 7
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 8
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 9
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 10
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 11
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 12
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 13
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 14
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 15
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 16
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 17
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный
5 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х17
Вес, кг.
2.78

Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный

Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный - стоимость товара 5690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...