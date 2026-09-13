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Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002)

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Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 1
Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 2
Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 3
Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 4
Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 5
Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 6
Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
265
  • Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 1
  • Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 2
  • Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 3
  • Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 4
  • Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 5
  • Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 6
  • Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718612
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
265
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2300 об/мин
Уровень шума
20
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х46х41
Вес, кг.
29

Описание товара Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002)

Кулер ALSEYE i600-W — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Он подходит как для Intel, так и для AMD. Этот кулер обеспечивает оптимальное охлаждение процессора и помогает поддерживать стабильную работу компьютера.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Alseye i600-W (AS.01.10.0002)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
265
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2300 об/мин
Уровень шума
20
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер ALSEYE i600-W — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Он подходит как для Intel, так и для AMD. Этот кулер обеспечивает оптимальное охлаждение процессора и помогает поддерживать стабильную работу компьютера.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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