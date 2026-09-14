Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 360 BK ARGB
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1366, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, TR4
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726758
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1366, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, TR4
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2150 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х22х16
Вес, кг.
1.96
Описание товара Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 360 BK ARGB
Cryo Wing Digi 360 — это высокопроизводительное жидкостное охлаждение AIO формата 360 мм, разработанное для платформ Intel и AMD с поддержкой TDP до 340 Вт. Оснащено медным основанием, алюминиевым радиатором, тремя 120-мм вентиляторами с ARGB-подсветкой и ярким 2,73-дюймовым ЖК-экраном для мониторинга системы в реальном времени. Благодаря ШИМ-управлению, прочным оплёткам трубок и синхронизированной ARGB-подсветке обеспечивает эффективное, тихое и визуально эффектное охлаждение.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1366, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, TR4
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-2150 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Cryo Wing Digi 360 — это высокопроизводительное жидкостное охлаждение AIO формата 360 мм, разработанное для платформ Intel и AMD с поддержкой TDP до 340 Вт. Оснащено медным основанием, алюминиевым радиатором, тремя 120-мм вентиляторами с ARGB-подсветкой и ярким 2,73-дюймовым ЖК-экраном для мониторинга системы в реальном времени. Благодаря ШИМ-управлению, прочным оплёткам трубок и синхронизированной ARGB-подсветке обеспечивает эффективное, тихое и визуально эффектное охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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