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Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный

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Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 1
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Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 6
Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 7
Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 8
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Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 10
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Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 12
Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 13
Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 14
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Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 16
Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 4
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 5
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 6
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 7
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 8
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 9
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 10
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 11
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 12
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 13
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 14
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 15
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 16
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716501
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2150 об/мин
Уровень шума
32.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х17
Вес, кг.
2.65

Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный

Система охлаждения ID-Cooling DX360 MAX рассеивает мощность до 350 Вт. Показатель позволяет использовать устройство для обслуживания мощных многоядерных процессоров. Совместимые сокеты – AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700 и LGA 1851. Производительность системы повышена благодаря увеличению толщины радиатора до 38 мм. Преимуществом модели является поддержка функции Zero RPM. При температуре процессора 35 °C и ниже вентиляторы останавливаются. Особенность внешнего вида системы – интегрированная в водоблок адресуемая RGB подсветка с возможностью отображения нескольких цветов одновременно. Устройство не рассчитано на модернизацию компонентов и замену охлаждающей жидкости. Система охлаждения ID-Cooling DX360 MAX оснащена тремя вентиляторами типоразмера 120 мм с максимальной частотой вращения 2150 об/мин. Каждое из устройств теплоотвода генерирует поток воздуха до 85 CFM и производит шум уровнем до 32.5 дБ. Последний показатель приблизительно соответствует слышимости приглушенного разговора. Простоту монтажа системы в корпусах любых габаритов обеспечивают гибкие трубки длиной 46.5 см.

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2150 об/мин
Уровень шума
32.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ID-Cooling DX360 MAX рассеивает мощность до 350 Вт. Показатель позволяет использовать устройство для обслуживания мощных многоядерных процессоров. Совместимые сокеты – AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700 и LGA 1851. Производительность системы повышена благодаря увеличению толщины радиатора до 38 мм. Преимуществом модели является поддержка функции Zero RPM. При температуре процессора 35 °C и ниже вентиляторы останавливаются. Особенность внешнего вида системы – интегрированная в водоблок адресуемая RGB подсветка с возможностью отображения нескольких цветов одновременно. Устройство не рассчитано на модернизацию компонентов и замену охлаждающей жидкости. Система охлаждения ID-Cooling DX360 MAX оснащена тремя вентиляторами типоразмера 120 мм с максимальной частотой вращения 2150 об/мин. Каждое из устройств теплоотвода генерирует поток воздуха до 85 CFM и производит шум уровнем до 32.5 дБ. Последний показатель приблизительно соответствует слышимости приглушенного разговора. Простоту монтажа системы в корпусах любых габаритов обеспечивают гибкие трубки длиной 46.5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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