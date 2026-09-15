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Кулер для процессора ID-Cooling SL240 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора ID-Cooling SL240

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Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 7
Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 8
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Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 11
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Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 14
Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 15
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Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 17
Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2066, LGA 2011
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 7
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 8
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 9
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 10
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 11
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 12
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 13
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 14
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 15
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 16
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 17
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655874
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2066, LGA 2011
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х9
Вес, кг.
2.48

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SL240

Система охлаждения ID-Cooling SL240 обладает 2-секционным алюминиевым радиатором, к которому прикреплены два 120-мм вентилятора. Радиатор рассеивает тепло мощностью 300 Вт, благодаря чему система обеспечивает стабильную работу производительных многоядерных процессоров. Вентиляторы с гидродинамическими подшипниками вращаются со скоростью от 500 до 2000 об/мин, при этом уровень шума не превышает 29.9 Дб. Настраиваемая ARGB-подсветка вентиляторов позволяет придать корпусу ПК оригинальности. Помпа системы охлаждения ID-Cooling SL240 вращается со скоростью 2500 об/мин, за счет чего обеспечивается быстрая циркуляция жидкости. Это позволяет быстрее охлаждать процессор при высоких нагрузках. Медный водоблок имеет сокет, совместимый с большинством процессоров AMD и Intel. Наличие LCD-дисплея помогает мониторить температуру процессора, напряжение, частоту и скорость вращения вентиляторов. Трубки длиной 400 мм дают возможность установить систему охлаждения в любом месте корпуса ПК.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, Нет, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling SL240




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2066, LGA 2011
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ID-Cooling SL240 обладает 2-секционным алюминиевым радиатором, к которому прикреплены два 120-мм вентилятора. Радиатор рассеивает тепло мощностью 300 Вт, благодаря чему система обеспечивает стабильную работу производительных многоядерных процессоров. Вентиляторы с гидродинамическими подшипниками вращаются со скоростью от 500 до 2000 об/мин, при этом уровень шума не превышает 29.9 Дб. Настраиваемая ARGB-подсветка вентиляторов позволяет придать корпусу ПК оригинальности. Помпа системы охлаждения ID-Cooling SL240 вращается со скоростью 2500 об/мин, за счет чего обеспечивается быстрая циркуляция жидкости. Это позволяет быстрее охлаждать процессор при высоких нагрузках. Медный водоблок имеет сокет, совместимый с большинством процессоров AMD и Intel. Наличие LCD-дисплея помогает мониторить температуру процессора, напряжение, частоту и скорость вращения вентиляторов. Трубки длиной 400 мм дают возможность установить систему охлаждения в любом месте корпуса ПК.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, Нет, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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