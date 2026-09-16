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Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI

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Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI - фото 1
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, TR4, LGA 1851
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Скорость вращения вентилятора
600-1800 об/мин
Уровень шума
32.5
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI - фото 1
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738919
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, TR4, LGA 1851
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Скорость вращения вентилятора
600-1800 об/мин
Уровень шума
32.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х20х15
Вес, кг.
2.48

Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI

Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID E360 обеспечит удобство установки благодаря вращающейся на 270° верхней части водоблока. Вы сможете выровнять ее в нужном положении без необходимости переустановки всей системы охлаждения. Улучшенный отвод тепла от центрального процессора гарантирует увеличенная зона контакта медного основания водоблока. Помпа обеспечивает равномерное движение охладителя для стабильной температуры охлаждаемого компонента. Низкий уровень вибраций достигнут благодаря трехфазному мотору в конструкции помпы. Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID E360 предусматривает 12-канальную внутреннюю структуру радиатора для быстрого рассеивания тепла. Благодаря многослойным пластиковым соединительным трубкам с прочной сетчатой оплеткой предотвращается испарение охладителя. Сниженный уровень шума и вибраций вентиляторов достигнут за счет гидродинамических подшипников.



Теги товара: Алюминий, Медь

Отзывы о товаре Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, TR4, LGA 1851
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Скорость вращения вентилятора
600-1800 об/мин
Уровень шума
32.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Развернуть
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID E360 обеспечит удобство установки благодаря вращающейся на 270° верхней части водоблока. Вы сможете выровнять ее в нужном положении без необходимости переустановки всей системы охлаждения. Улучшенный отвод тепла от центрального процессора гарантирует увеличенная зона контакта медного основания водоблока. Помпа обеспечивает равномерное движение охладителя для стабильной температуры охлаждаемого компонента. Низкий уровень вибраций достигнут благодаря трехфазному мотору в конструкции помпы. Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID E360 предусматривает 12-канальную внутреннюю структуру радиатора для быстрого рассеивания тепла. Благодаря многослойным пластиковым соединительным трубкам с прочной сетчатой оплеткой предотвращается испарение охладителя. Сниженный уровень шума и вибраций вентиляторов достигнут за счет гидродинамических подшипников.


Теги товара: Алюминий, Медь
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Отзывы


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