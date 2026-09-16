Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738919
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID E360 обеспечит удобство установки благодаря вращающейся на 270° верхней части водоблока. Вы сможете выровнять ее в нужном положении без необходимости переустановки всей системы охлаждения. Улучшенный отвод тепла от центрального процессора гарантирует увеличенная зона контакта медного основания водоблока. Помпа обеспечивает равномерное движение охладителя для стабильной температуры охлаждаемого компонента. Низкий уровень вибраций достигнут благодаря трехфазному мотору в конструкции помпы.
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID E360 предусматривает 12-канальную внутреннюю структуру радиатора для быстрого рассеивания тепла. Благодаря многослойным пластиковым соединительным трубкам с прочной сетчатой оплеткой предотвращается испарение охладителя. Сниженный уровень шума и вибраций вентиляторов достигнут за счет гидродинамических подшипников.
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID E360 обеспечит удобство установки благодаря вращающейся на 270° верхней части водоблока. Вы сможете выровнять ее в нужном положении без необходимости переустановки всей системы охлаждения. Улучшенный отвод тепла от центрального процессора гарантирует увеличенная зона контакта медного основания водоблока. Помпа обеспечивает равномерное движение охладителя для стабильной температуры охлаждаемого компонента. Низкий уровень вибраций достигнут благодаря трехфазному мотору в конструкции помпы.
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID E360 предусматривает 12-канальную внутреннюю структуру радиатора для быстрого рассеивания тепла. Благодаря многослойным пластиковым соединительным трубкам с прочной сетчатой оплеткой предотвращается испарение охладителя. Сниженный уровень шума и вибраций вентиляторов достигнут за счет гидродинамических подшипников.
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI