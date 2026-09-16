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Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI

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Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 1
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 2
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 3
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 4
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 5
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 6
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 7
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 8
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 9
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 10
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 1
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 2
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 3
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 4
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 5
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 6
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 7
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 8
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 9
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 10
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738921
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500 - 2150 об/мин
Уровень шума
32.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х21х14
Вес, кг.
2

Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI

Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 с дизайном в белом цвете предназначена для процессора. Модель совместима с сокетами AM4, AM5, а также LGA 1150, 1151, 1151-v2, 1155, 1156, 1200, 1700 и 1851. Простоту монтажа устройства обеспечивают гибкие трубки из этиленпропилендиенового каучука. Система MSI MAG CORELIQUID I240 оснащена парой вентиляторов типоразмера 120 мм с пиковым воздушным потоком 70.7 CFM. Показатель позволяет использовать устройство для обслуживания большинства многоядерных CPU. Система не рассчитана на замену хладагента и модернизацию компонентов. Вентиляторы и водоблок являются источниками адресуемой RGB подсветки с возможностью одновременного отображения разных цветов.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
500 - 2150 об/мин
Уровень шума
32.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 с дизайном в белом цвете предназначена для процессора. Модель совместима с сокетами AM4, AM5, а также LGA 1150, 1151, 1151-v2, 1155, 1156, 1200, 1700 и 1851. Простоту монтажа устройства обеспечивают гибкие трубки из этиленпропилендиенового каучука. Система MSI MAG CORELIQUID I240 оснащена парой вентиляторов типоразмера 120 мм с пиковым воздушным потоком 70.7 CFM. Показатель позволяет использовать устройство для обслуживания большинства многоядерных CPU. Система не рассчитана на замену хладагента и модернизацию компонентов. Вентиляторы и водоблок являются источниками адресуемой RGB подсветки с возможностью одновременного отображения разных цветов.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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