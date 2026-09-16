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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738921
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Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 с дизайном в белом цвете предназначена для процессора. Модель совместима с сокетами AM4, AM5, а также LGA 1150, 1151, 1151-v2, 1155, 1156, 1200, 1700 и 1851. Простоту монтажа устройства обеспечивают гибкие трубки из этиленпропилендиенового каучука.
Система MSI MAG CORELIQUID I240 оснащена парой вентиляторов типоразмера 120 мм с пиковым воздушным потоком 70.7 CFM. Показатель позволяет использовать устройство для обслуживания большинства многоядерных CPU.
Система не рассчитана на замену хладагента и модернизацию компонентов. Вентиляторы и водоблок являются источниками адресуемой RGB подсветки с возможностью одновременного отображения разных цветов.
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 с дизайном в белом цвете предназначена для процессора. Модель совместима с сокетами AM4, AM5, а также LGA 1150, 1151, 1151-v2, 1155, 1156, 1200, 1700 и 1851. Простоту монтажа устройства обеспечивают гибкие трубки из этиленпропилендиенового каучука.
Система MSI MAG CORELIQUID I240 оснащена парой вентиляторов типоразмера 120 мм с пиковым воздушным потоком 70.7 CFM. Показатель позволяет использовать устройство для обслуживания большинства многоядерных CPU.
Система не рассчитана на замену хладагента и модернизацию компонентов. Вентиляторы и водоблок являются источниками адресуемой RGB подсветки с возможностью одновременного отображения разных цветов.
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