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Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00)

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Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото 1
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото 2
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото 3
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото 4
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото 5
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1550 об/мин
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото 1
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото 2
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото 3
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото 4
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото 5
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655856
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1550 об/мин
Уровень шума
32.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х13
Вес, г.
150

Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00)

Версия с вентиляторами с зеркальным эффектом SL-Infinity. Крышка насоса серии Galahad II Trinity имеет три взаимозаменяемых дизайна, каждый из которых имеет уникальный внешний вид, и два цветных кольца, которыми можно индивидуально управлять с помощью различных световых эффектов. Алюминиевая крышка корпуса с двойными зеркальными кольцами и логотипом Lian Li в центре. Полностью блестящая крышка насоса, которая обеспечивает самое яркое освещение вашей сборки. Комбинация рассеивателя и бесконечного зеркала создает эффект воронки. Этот радиатор толщиной 27 мм оснащен одноволновыми ребрами радиатора с 20 FPI (ребрами на дюйм), не ограничивает воздушный поток и может привести к более высоким тепловым характеристикам. Вентиляторы ARGB PWM можно последовательно подключить с помощью одного короткого кабеля, который можно спрятать внутри рамы вентилятора. 120-мм вентилятор имеет толщину 25 мм и оснащен гидродинамическими подшипниками, обеспечивающими стабильную и бесшумную работу и обеспечивающими эффективный поток воздуха к радиатору. Этот инновационный соединитель для трубок под углом 45° дает трубкам свободу вращения на 360°, что позволяет устанавливать серию Galahad ll Trinity различными способами.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1550 об/мин
Развернуть
Уровень шума
32.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Версия с вентиляторами с зеркальным эффектом SL-Infinity. Крышка насоса серии Galahad II Trinity имеет три взаимозаменяемых дизайна, каждый из которых имеет уникальный внешний вид, и два цветных кольца, которыми можно индивидуально управлять с помощью различных световых эффектов. Алюминиевая крышка корпуса с двойными зеркальными кольцами и логотипом Lian Li в центре. Полностью блестящая крышка насоса, которая обеспечивает самое яркое освещение вашей сборки. Комбинация рассеивателя и бесконечного зеркала создает эффект воронки. Этот радиатор толщиной 27 мм оснащен одноволновыми ребрами радиатора с 20 FPI (ребрами на дюйм), не ограничивает воздушный поток и может привести к более высоким тепловым характеристикам. Вентиляторы ARGB PWM можно последовательно подключить с помощью одного короткого кабеля, который можно спрятать внутри рамы вентилятора. 120-мм вентилятор имеет толщину 25 мм и оснащен гидродинамическими подшипниками, обеспечивающими стабильную и бесшумную работу и обеспечивающими эффективный поток воздуха к радиатору. Этот инновационный соединитель для трубок под углом 45° дает трубкам свободу вращения на 360°, что позволяет устанавливать серию Galahad ll Trinity различными способами.
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Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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