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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655856
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Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00)
Версия с вентиляторами с зеркальным эффектом SL-Infinity. Крышка насоса серии Galahad II Trinity имеет три взаимозаменяемых дизайна, каждый из которых имеет уникальный внешний вид, и два цветных кольца, которыми можно индивидуально управлять с помощью различных световых эффектов. Алюминиевая крышка корпуса с двойными зеркальными кольцами и логотипом Lian Li в центре. Полностью блестящая крышка насоса, которая обеспечивает самое яркое освещение вашей сборки. Комбинация рассеивателя и бесконечного зеркала создает эффект воронки. Этот радиатор толщиной 27 мм оснащен одноволновыми ребрами радиатора с 20 FPI (ребрами на дюйм), не ограничивает воздушный поток и может привести к более высоким тепловым характеристикам. Вентиляторы ARGB PWM можно последовательно подключить с помощью одного короткого кабеля, который можно спрятать внутри рамы вентилятора. 120-мм вентилятор имеет толщину 25 мм и оснащен гидродинамическими подшипниками, обеспечивающими стабильную и бесшумную работу и обеспечивающими эффективный поток воздуха к радиатору. Этот инновационный соединитель для трубок под углом 45° дает трубкам свободу вращения на 360°, что позволяет устанавливать серию Galahad ll Trinity различными способами.
Версия с вентиляторами с зеркальным эффектом SL-Infinity. Крышка насоса серии Galahad II Trinity имеет три взаимозаменяемых дизайна, каждый из которых имеет уникальный внешний вид, и два цветных кольца, которыми можно индивидуально управлять с помощью различных световых эффектов. Алюминиевая крышка корпуса с двойными зеркальными кольцами и логотипом Lian Li в центре. Полностью блестящая крышка насоса, которая обеспечивает самое яркое освещение вашей сборки. Комбинация рассеивателя и бесконечного зеркала создает эффект воронки. Этот радиатор толщиной 27 мм оснащен одноволновыми ребрами радиатора с 20 FPI (ребрами на дюйм), не ограничивает воздушный поток и может привести к более высоким тепловым характеристикам. Вентиляторы ARGB PWM можно последовательно подключить с помощью одного короткого кабеля, который можно спрятать внутри рамы вентилятора. 120-мм вентилятор имеет толщину 25 мм и оснащен гидродинамическими подшипниками, обеспечивающими стабильную и бесшумную работу и обеспечивающими эффективный поток воздуха к радиатору. Этот инновационный соединитель для трубок под углом 45° дает трубкам свободу вращения на 360°, что позволяет устанавливать серию Galahad ll Trinity различными способами.
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity White (G89.GA2T24INW.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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