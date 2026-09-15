Контроллер LSI LOGIC CVPM05 CacheVault Flash Cache Protection Module for 9460/9480 Series (05-50039-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Контроллер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
пассивное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674628
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Контроллер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
пассивное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х5
Вес, г.
200
Описание товара Контроллер LSI LOGIC CVPM05 CacheVault Flash Cache Protection Module for 9460/9480 Series (05-50039-00)
При отключении питания все данные из кэша переписываются во Flash память модуля. В процессе перезаписи питание осуществляется от входящего в комплект суперконденсатора.
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Теги товара: Для корпуса
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Контроллер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
пассивное
Страна производитель
Китай
При отключении питания все данные из кэша переписываются во Flash память модуля. В процессе перезаписи питание осуществляется от входящего в комплект суперконденсатора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса
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