Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE
Система охлаждения GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 в черном исполнении комплектуется алюминиевым радиатором и водоблоком из меди, крышка которого вращается на 330°. Между этими модулями проложены гибкие шланги, по которым циркулирует жидкий теплоноситель. Универсальное устройство оптимизирует температуру разогнанного, теплонагруженного ЦПУ на сокете AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700 или другом. Система охлаждения для центрального процессора GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 рассеивает с поверхности радиатора тепловую энергию посредством двух вентиляторов размером 120 мм. В процессе работы эти кулеры с интегрированными ARGB-светодиодами могут вращаться с частотой от 800 до 2300 об/мин. К компоненту прилагается емкость с термопастой, которая необходима при монтаже водоблока на крышку процессора.
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